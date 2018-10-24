В Голливуде снимут фильм о Джоне Ленноне и Йоко Оно

24.10.2018 21:59



Как сообщает портал Deadline Hollywood, в Голливуде готовятся к съемкам фильма об истории любви и жизни знаменитых супругов: лидера группы The Beatles Джона Леннона и художницы Йоко Оно. Известно, что уже готов сценарий фильма, который написал Энтони МакКартен. Также, портал сообщает, что снимать картину будет кинокомпания Universal Pictures. Уже начаты переговоры о получении прав на экранизацию. А одним из продюсеров фильма будет сама Йоко Оно, пишет ТАСС.