Владимир Путин рассказал об ответе США на выход из договора о РСМД

24.10.2018 20:52



Российский лидер Владимир Путин прокомментировал выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет ТАСС. По его словам, он собирается обсудить данную ситуацию со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время их будущей встречи в Париже. Также, президент заявил, что если все же США выйдут из договора и разместят ракеты этого класса в Европе, то Россия "должна будет ответить зеркально". Владимир Путин предупредил те страны Европейского союза, которые согласятся на размещение ракет средней и меньшей дальности на своей территории, что они поставят себя под непосредственную угрозу ответного ракетного удара.