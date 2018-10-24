Экс-сержант ВВС США, выдавший инопланетные секреты НАСА, погиб при странных обстоятельствах

24.10.2018 20:42



Бывший сержант утверждал, что у него была возможность видеть фотоснимки, подтверждающие существование НЛО на обратной стороне Луны. Карл Вольф умер через неделю после того, как его коллега сообщил о том, что он видел мертвых пришельцев.

Экс-сержант военно-воздушных сил США, работавший некоторое время в Национальном аэрокосмическом агентстве, 74-летний Карл Вольф, погиб в результате аварии. Он катался на велосипеде, когда его сбил грузовик. Мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в медучреждение, где умер от полученных травм. Авария произошла при странных обстоятельствах. Полиция, участвовавшая в расследовании, отказалась возбудить уголовное дело в отношении водителя транспортного средства, сбившего Вольфа.

По словам конспирологов, особенно странной выглядит гибель на фоне заявлений Карла Вольфа, сделанных им еще в 2001 г. Сержант сообщил о том, что видел секретные фотографии базы пришельцев на земном спутнике. Во время ремонта оборудования для космических снимков он увидел на фотографиях обратной стороны Луны много грибовидных и сферических зданий. Потом Вольф признался, что ему сообщил один из сотрудников НАСА: «Мы обнаружили базу на обратной стороне Луны».

Некоторые люди предположили, что Вольф, вероятно, был убит за раскрытие секретной информации, пишет thesun.co.uk.

Бывший сержант умер буквально через несколько дней после того, как его коллега Роберт Дин сообщил о том, что видел тела пришельцев. Он также рассказал об особом правительственном отчете, в котором собрана информация о пришельцах, посетивших нашу планету, сообщает ktelegram.com.