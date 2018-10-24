Депутат Рады сорвал заседание российско-украинской комиссии

24.10.2018 16:27



Рефат Чубаров, представляющий «Блок Петра Порошенко», прервал ход заседания российско-украинской комиссии, занимающейся вопросом организации вылова рыбы в Азовском море, сообщают РИА новости. Политик в категорической форме требовал выгнать из зала, где проводилось заседание, Игоря Рулева, возглавляющего российскую делегацию. После его выходки был объявлен перерыв и в зал пригласили сотрудников Службы Безопасности Украины.