Скончался пародист Юрий Григорьев

24.10.2018 13:16



Из жизни ушел знаменитый пародист и звукоимитатор Юрий Григорьев, о чем в своем Фейсбуке сообщил юморист Сергей Дроботенко, передает РИА Новости. Юрию Григорьеву был 81 год.

Самым известным номером пародиста стал эстрадный номер «Радиоприемник». С ним Юрий Григорьев начал выступать в 60-х годах. Он мастерски имитировал все звуки, которые раздаются из приемника. Кроме этого, артист получил славу благодаря своим сольным программам «Профессия — звукоимитатор» и «От веселого до смешного».