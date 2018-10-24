В МВД Италии заявили, что на эскалаторе в Риме прыгали россияне

24.10.2018 12:43



В инциденте, который произошел в римском метро, виноваты болельщики из России. Как передают «Вести», с заявлением соответствующего содержания выступил вице-премьер итальянского правительства и глава МВД Маттео Сальвини.

По его словам, именно россияне вели себя неподобающим образом, что и привело к досадному инциденту, в результате которого пострадало около тридцати человек. В частности, россияне, как заявил Сальвини, находясь в состоянии алкогольного опьянения, скакали и танцевали на эскалаторе, в результате чего он сломался.