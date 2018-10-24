Трамп заявил, что Ближний Восток – это отвратительное место

24.10.2018 12:12



Американский лидер прокомментировал гибель саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Как передает Интерфакс со ссылкой на The Hill, Дональд Трамп, говоря о том, что в Иране нарушаются права человека, заявил, что Ближний Восток – это «отвратительное место». Беседа с представителями СМИ прошла в Овальном кабинете.

«… Вы только посмотрите, это неблагополучная часть мира. Это отвратительное место. Это отвратительная часть мира», - заявил Трамп.