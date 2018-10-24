Россия предложила помощь украинцам, которые пострадали в Риме

24.10.2018 10:48



Российское посольство в Италии выступило с предложением оказать помощь украинцам, пострадавшим во время давки в метро Рима, которая произошла перед футбольной встречей столичного ЦСКА и итальянской «Ромы». Как сообщает собеседник ТАСС, четырех граждан Украины доставили в одно из медицинских учреждений. Им предложили помощь представители посольства России. О реакции украинцев пока не сообщается. Подробности станут известны позднее.