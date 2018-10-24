В толпе мигрантов, которая движется к США, обнаружили гангстеров

24.10.2018 09:36



В «караване мигрантов», который направляется к границам США и Мексики, находятся представители криминальных банд. Как передает Газета.ру, об этом сообщает твиттер представителя министерства внутренней безопасности США Тайлера Хоултона. Соответствующая информация была официально подтверждена министерством. В этом плане, как считает Хоултон, остановить толпу мигрантов – это уже вопрос национальной безопасности.