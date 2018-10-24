Президент Боливии назвал США угрозой миру во всем мире

24.10.2018 07:10



Из-за того, что американский лидер Дональд Трамп принял решение о выходе из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности с Россией, президент Боливии Эво Моралес назвал США угрозой для всего мира, пишет ТАСС. Моралес объявил США угрозой не только всей планете, но и правам человека, из-за заявления Трампа о необходимости отправки на границу с Мексикой военного контингента США, чтобы предотвратить проникновение мигрантов и стран Центральной Америки на территорию Штатов.