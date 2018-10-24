При крушении эскалатора в римском метро пострадали 15 россиян

24.10.2018 06:07



По уточненным данным, полученным из посольства России в Риме, во время обрушения эскалатора на станции Repubblica в римском метрополитене, пострадали 15 россиян. Всем им была оказана медицинская помощь, пишет ТАСС. Согласно данным посольства, в настоящее время в больницах Рима находятся 10 россиян, их состояние здоровья удовлетворительное. Также, официальный представитель посольства подтвердил, что угрозы потери конечностей, о чем сообщали некоторые СМИ, ни у кого из пострадавших российских граждан нет.