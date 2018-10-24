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24 октября 2018 года в России отмечают 4 праздника

24.10.2018 05:54
24 октября 2018 года в России отмечают 4 праздника

24 октября россияне отмечают 4 праздника: День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России, День Организации Объединенных Наций, Всемирный день информации о развитии, а также церковный православный праздник - День святого Филиппа. В народе этот церковный праздник называется Филиппова канитель. Это было время грязи, слякоти и распутицы, а дни начинали тянуться. Именно поэтому, крестьяне старались вывезти зерно на мельницу для того, чтобы его смолоть до Филиппова дня, когда по дорогам еще можно было проехать, пишет 1RRE.

Также, на Филиппову канитель ходили на водоемы. Согласно приметам, если пройтись в этот день по затянутому льдом водоему, можно серьезно поправить свои финансы. Женщины собирали прутики и, сделав из них своеобразный веник, мели двор от дома, чтобы плохие, злые люди не заходили в дом. Еще на Филиппов день открывали двери хлева, чтобы Филипп посмотрел на скотину и избавил ее от болезней

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