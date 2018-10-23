Трансцендентальная медитация поможет снизить стресс на работе

23.10.2018 23:47



Сотрудники школьного округа, которые практиковали технику Трансцендентальной Медитации (ТМ) в течение четырех месяцев, значительно улучшали эмоциональный интеллект и восприимчивость к стрессу, согласно новому рандомизированному контролируемому исследованию, опубликованному в The Permanente Journal, пишет EurekAlert.

«Работники, особенно в наших школьных округах, подвергаются все большему стрессу и каждый день ищут решения для все более сложных проблем», - сказал Лоран Валосек, ведущий автор исследования и исполнительный директор Центра здоровья и достижения в области образования, США. «Это исследование демонстрирует преимущества медитации на рабочем месте. И с растущим исследованием ценности эмоционального интеллекта и вредного воздействия психологического стресса организации стремятся предоставить своим сотрудникам инструменты для снижения стресса и развития компетенций эмоционального интеллекта таких как центрирование , самосознание и сочувствие».

Психологический стресс влияет на работников во всем мире

Психологический стресс отрицательно сказывается на организационной приверженности, работе и производительности труда, а также способствует слабому психическому и физическому здоровью. Хотя психологический стресс угрожает эффективности и благополучию сотрудников, эмоциональный интеллект привлек значительное внимание на рабочем месте из-за его положительной связи с психическим и физическим здоровьем и его связи с лидерскими способностями и эффективностью. Эмоциональный интеллект подразумевает способность воспринимать эмоции в себе и других и использовать этот контент для построения здоровых отношений с самим собой и другими.

Трансцендентальная Медитация улучшает эмоциональный интеллект и снижает воспринимаемый стресс у школьных администраторов и сотрудников

Новое рандомизированное контрольное исследование включало 96 сотрудников центрального офиса в Объединенном школьном округе Сан-Франциско. Исследование показало, что в течение четырехмесячного периода те, кто практикует технику Трансцендентальной Медитации, испытывали значительные улучшения в эмоциональном интеллекте и воспринимаемом стрессе по сравнению с контрольной группой.

Эти результаты согласуются с прошлыми исследованиями на ТМ, показывающими преимущества эмоционального интеллекта и психологического расстройства. Это исследование расширяет предварительные исследования, демонстрируя положительные эффекты ТМ как части программы оздоровления на рабочем месте.

Основными результатами исследования были Эмоциональная инвентаризация и взвешенная шкала напряжений. В дополнение к наблюдению за улучшением общего эмоционального интеллекта и воспринимаемого стресса исследователи обнаружили улучшения в пяти из шести составных шкал: общее настроение, управление стрессом, адаптивность, внутриличностное осознание и тестирование на реальность. Исследователи также наблюдали реакцию дозы - те, кто медитировал более регулярно, набирали больше на общем эмоциональном интеллекте и снижали уровень воспринимаемого стресса.

Связь между эмоциональным интеллектом и результатами работы

Недавние исследования подчеркивают важность эмоционального интеллекта как предиктора важных факторов, связанных с работой, таких как управление стрессом, эффективность работы, переговоры, лидерство, эмоциональный труд, доверие и конфликт в рабочей семье.

Эти результаты имеют последствия для организаций, заинтересованных в улучшении психического здоровья и социально-эмоциональной компетентности сотрудников и, в свою очередь, их общей эффективности.

ТМ - это простой метод, который практикуется 20 минут два раза в день, удобно сидя с закрытыми глазами. В отличие от других форм медитации, эта практика не требует концентрации, не контролирует ум, не созерцает, не контролирует мысли. Это автоматически позволяет активному мыслящему разуму оседать до состояния внутреннего спокойствия.