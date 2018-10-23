Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 ОКТ, 00:18 МСК
USD (ЦБ)    65,3102
EUR (ЦБ)    74,8584

24 ОКТ, 00:18 МСК
USD (ЦБ)    65,3102
EUR (ЦБ)    74,8584

Трансцендентальная медитация поможет снизить стресс на работе

23.10.2018 23:47
Трансцендентальная медитация поможет снизить стресс на работе

Сотрудники школьного округа, которые практиковали технику Трансцендентальной Медитации (ТМ) в течение четырех месяцев, значительно улучшали эмоциональный интеллект и восприимчивость к стрессу, согласно новому рандомизированному контролируемому исследованию, опубликованному в The Permanente Journal, пишет EurekAlert.

«Работники, особенно в наших школьных округах, подвергаются все большему стрессу и каждый день ищут решения для все более сложных проблем», - сказал Лоран Валосек, ведущий автор исследования и исполнительный директор Центра здоровья и достижения в области образования, США. «Это исследование демонстрирует преимущества медитации на рабочем месте. И с растущим исследованием ценности эмоционального интеллекта и вредного воздействия психологического стресса организации стремятся предоставить своим сотрудникам инструменты для снижения стресса и развития компетенций эмоционального интеллекта таких как центрирование , самосознание и сочувствие».

Психологический стресс влияет на работников во всем мире

Психологический стресс отрицательно сказывается на организационной приверженности, работе и производительности труда, а также способствует слабому психическому и физическому здоровью. Хотя психологический стресс угрожает эффективности и благополучию сотрудников, эмоциональный интеллект привлек значительное внимание на рабочем месте из-за его положительной связи с психическим и физическим здоровьем и его связи с лидерскими способностями и эффективностью. Эмоциональный интеллект подразумевает способность воспринимать эмоции в себе и других и использовать этот контент для построения здоровых отношений с самим собой и другими.

Трансцендентальная Медитация улучшает эмоциональный интеллект и снижает воспринимаемый стресс у школьных администраторов и сотрудников

Новое рандомизированное контрольное исследование включало 96 сотрудников центрального офиса в Объединенном школьном округе Сан-Франциско. Исследование показало, что в течение четырехмесячного периода те, кто практикует технику Трансцендентальной Медитации, испытывали значительные улучшения в эмоциональном интеллекте и воспринимаемом стрессе по сравнению с контрольной группой.

Эти результаты согласуются с прошлыми исследованиями на ТМ, показывающими преимущества эмоционального интеллекта и психологического расстройства. Это исследование расширяет предварительные исследования, демонстрируя положительные эффекты ТМ как части программы оздоровления на рабочем месте.

Основными результатами исследования были Эмоциональная инвентаризация и взвешенная шкала напряжений. В дополнение к наблюдению за улучшением общего эмоционального интеллекта и воспринимаемого стресса исследователи обнаружили улучшения в пяти из шести составных шкал: общее настроение, управление стрессом, адаптивность, внутриличностное осознание и тестирование на реальность. Исследователи также наблюдали реакцию дозы - те, кто медитировал более регулярно, набирали больше на общем эмоциональном интеллекте и снижали уровень воспринимаемого стресса.

Связь между эмоциональным интеллектом и результатами работы

Недавние исследования подчеркивают важность эмоционального интеллекта как предиктора важных факторов, связанных с работой, таких как управление стрессом, эффективность работы, переговоры, лидерство, эмоциональный труд, доверие и конфликт в рабочей семье.

Эти результаты имеют последствия для организаций, заинтересованных в улучшении психического здоровья и социально-эмоциональной компетентности сотрудников и, в свою очередь, их общей эффективности.

ТМ - это простой метод, который практикуется 20 минут два раза в день, удобно сидя с закрытыми глазами. В отличие от других форм медитации, эта практика не требует концентрации, не контролирует ум, не созерцает, не контролирует мысли. Это автоматически позволяет активному мыслящему разуму оседать до состояния внутреннего спокойствия.

Исследователи обнаружили новый метод доставки лекарств в мозг
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?
Интервью и комментарии 1

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста
Экономика 1

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты
Экономика

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки
Наука и технологии

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики
Интервью и комментарии 2

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?
Экономика

Узнай, страна

В Пермском крае завершились испытания первого в России турбореактивного двигателя для самолета МС-21

В Пермском крае завершились испытания первого в России турбореактивного двигателя для самолета МС-21

В Московской области ввели в эксплуатацию вторую линию единственного в России белкового комбината

В Московской области ввели в эксплуатацию вторую линию единственного в России белкового комбината

В Приморье открылась первая Русско-Азиатская бизнес-школа «Рост»

В Приморье открылась первая Русско-Азиатская бизнес-школа «Рост»

Андрей Клычков: «Итоговая аттестация 2019 года должна быть максимально прозрачной»

Андрей Клычков: «Итоговая аттестация 2019 года должна быть максимально прозрачной»

Новости СМИ

Новости дня

00:00 Китай построит самый мощный в мире коллайдер
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
23 ОКТ, 23:14 В столице появится стеклянный пешеходный мост В столице появится стеклянный пешеходный мост
23 ОКТ, 23:00 Украинских пользователей Facebook возмутила итальянская карта с российским Крымом Украинских пользователей Facebook возмутила итальянская карта с российским Крымом
23 ОКТ, 22:36 Могерини объявила Черное море "европейским" Могерини объявила Черное море "европейским"
23 ОКТ, 22:20 Чиновник выкинул в окно машины 300 тыс. рублей Чиновник выкинул в окно машины 300 тыс. рублей
23 ОКТ, 21:59 Назван самый пьющий город России Назван самый пьющий город России
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
23 ОКТ, 21:43 Во время обрушения эскалатора в Риме пострадали российские болельщики Во время обрушения эскалатора в Риме пострадали российские болельщики

Узнай, страна!

00:00 В Пермском крае завершились испытания первого в России турбореактивного двигателя для самолета МС-21 В Пермском крае завершились испытания первого в России турбореактивного двигателя для самолета МС-21
«Даже раскаяться не успеют». Путин допустил мученическую смерть россиян в результате ядерного конфликта
«Даже раскаяться не успеют». Путин допустил мученическую смерть россиян в результате ядерного конфликта
23 ОКТ, 23:39 В Московской области ввели в эксплуатацию вторую линию единственного в России белкового комбината В Московской области ввели в эксплуатацию вторую линию единственного в России белкового комбината
23 ОКТ, 22:27 В Приморье открылась первая Русско-Азиатская бизнес-школа «Рост» В Приморье открылась первая Русско-Азиатская бизнес-школа «Рост»
23 ОКТ, 14:14 Андрей Клычков: «Итоговая аттестация 2019 года должна быть максимально прозрачной» Андрей Клычков: «Итоговая аттестация 2019 года должна быть максимально прозрачной»
23 ОКТ, 12:47 Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок
23 ОКТ, 11:34 В ЕАО подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России" В ЕАО подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России"
Профицит бюджета достиг 2 трлн рублей, Россия и Узбекистан подписали 800 соглашений и другие новости пятницы
Профицит бюджета достиг 2 трлн рублей, Россия и Узбекистан подписали 800 соглашений и другие новости пятницы
22 ОКТ, 08:50 Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году
20 ОКТ, 11:07 В Курской области проходят ярмарки «Осень-2018» В Курской области проходят ярмарки «Осень-2018»
19 ОКТ, 11:30 Предпринимателей приглашают принять участие в конференции по внешнеэкономической деятельности Предпринимателей приглашают принять участие в конференции по внешнеэкономической деятельности

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter