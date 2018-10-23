Трансцендентальная медитация поможет снизить стресс на работе
Сотрудники школьного округа, которые практиковали технику Трансцендентальной Медитации (ТМ) в течение четырех месяцев, значительно улучшали эмоциональный интеллект и восприимчивость к стрессу, согласно новому рандомизированному контролируемому исследованию, опубликованному в The Permanente Journal, пишет EurekAlert.
«Работники, особенно в наших школьных округах, подвергаются все большему стрессу и каждый день ищут решения для все более сложных проблем», - сказал Лоран Валосек, ведущий автор исследования и исполнительный директор Центра здоровья и достижения в области образования, США. «Это исследование демонстрирует преимущества медитации на рабочем месте. И с растущим исследованием ценности эмоционального интеллекта и вредного воздействия психологического стресса организации стремятся предоставить своим сотрудникам инструменты для снижения стресса и развития компетенций эмоционального интеллекта таких как центрирование , самосознание и сочувствие».
Психологический стресс влияет на работников во всем мире
Психологический стресс отрицательно сказывается на организационной приверженности, работе и производительности труда, а также способствует слабому психическому и физическому здоровью. Хотя психологический стресс угрожает эффективности и благополучию сотрудников, эмоциональный интеллект привлек значительное внимание на рабочем месте из-за его положительной связи с психическим и физическим здоровьем и его связи с лидерскими способностями и эффективностью. Эмоциональный интеллект подразумевает способность воспринимать эмоции в себе и других и использовать этот контент для построения здоровых отношений с самим собой и другими.
Трансцендентальная Медитация улучшает эмоциональный интеллект и снижает воспринимаемый стресс у школьных администраторов и сотрудников
Новое рандомизированное контрольное исследование включало 96 сотрудников центрального офиса в Объединенном школьном округе Сан-Франциско. Исследование показало, что в течение четырехмесячного периода те, кто практикует технику Трансцендентальной Медитации, испытывали значительные улучшения в эмоциональном интеллекте и воспринимаемом стрессе по сравнению с контрольной группой.
Эти результаты согласуются с прошлыми исследованиями на ТМ, показывающими преимущества эмоционального интеллекта и психологического расстройства. Это исследование расширяет предварительные исследования, демонстрируя положительные эффекты ТМ как части программы оздоровления на рабочем месте.
Основными результатами исследования были Эмоциональная инвентаризация и взвешенная шкала напряжений. В дополнение к наблюдению за улучшением общего эмоционального интеллекта и воспринимаемого стресса исследователи обнаружили улучшения в пяти из шести составных шкал: общее настроение, управление стрессом, адаптивность, внутриличностное осознание и тестирование на реальность. Исследователи также наблюдали реакцию дозы - те, кто медитировал более регулярно, набирали больше на общем эмоциональном интеллекте и снижали уровень воспринимаемого стресса.
Связь между эмоциональным интеллектом и результатами работы
Недавние исследования подчеркивают важность эмоционального интеллекта как предиктора важных факторов, связанных с работой, таких как управление стрессом, эффективность работы, переговоры, лидерство, эмоциональный труд, доверие и конфликт в рабочей семье.
Эти результаты имеют последствия для организаций, заинтересованных в улучшении психического здоровья и социально-эмоциональной компетентности сотрудников и, в свою очередь, их общей эффективности.
ТМ - это простой метод, который практикуется 20 минут два раза в день, удобно сидя с закрытыми глазами. В отличие от других форм медитации, эта практика не требует концентрации, не контролирует ум, не созерцает, не контролирует мысли. Это автоматически позволяет активному мыслящему разуму оседать до состояния внутреннего спокойствия.
Написать комментарий