В столице появится стеклянный пешеходный мост

23.10.2018 23:14



Стеклянный мост с подсветкой построят между районами Ховрино и Западное Дегунино в столице. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Мост будет проходить над путями Октябрьской железной дороги недалеко от ж/д станции Ховрино и одноимённой станции московской подземки.

Общая протяженность конструкции составит почти двести метров, а высота моста превысит 7 метров. Строительство запланировано на 2019 год. Проект был утвержден в Москомархитектуре.

По словам и.о. главного архитектора города Москвы Сергея Кузнецова, конструкция моста будет выполнена из металла, стены сделают из ударопрочного стекла, а пол - из гранита.