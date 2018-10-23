Украинских пользователей Facebook возмутила итальянская карта с российским Крымом

23.10.2018 23:00



В Facebook появился пост, размещенный пользователем Алексеем Петровым, с изображением итальянской политической карты мира, где Крым обозначен в составе РФ, пишет газета Известия. Под постом оставлен комментарий с предложением "на пальцах" разъяснить выпустившей карту компании, чей Крым. Данный факт вызвал бурную реакцию у украинских пользователей социальной сети, которые стали предлагать различные варианты "наказания" Италии. В них вошли предложения напечатать карту Италии без Сицилии или подать жалобу в МИД Украины.