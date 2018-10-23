Чиновник выкинул в окно машины 300 тыс. рублей

23.10.2018 22:20



Глава администрации Токсовского городского поселения в Ленинградской области Андрей Кожевников арестован за получение взятки в особо крупном размере, пишет РБК со ссылкой на данные Следственного Управления СК РФ по региону. Общий размер взятки составляет 2 млн рублей. Ее должен был передать чиновнику директор Токсовского энергетического коммунального комплекса Андрей Лобанов за подписание актов сдачи работ.

По полученным данным Лобанов передал часть взятки, в размере 300 тыс. рублей, депутату Михаилу Кучерявому, который сел в машину к Кожевникову. В этот момент произошло задержание чиновников, но они попытались скрыться на машине, при этом выкинув в окно полученные денежные средства. Тем не менее чиновников задержали, а купюры сотрудникам правоохранительных органов пришлось собирать с дороги.