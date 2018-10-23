Множество НЛО окружили офисное здание в Лас-Вегасе

23.10.2018 21:27



В Лас-Вегасе (Соединенные Штаты) одному из очевидцев удалось заснять на видео сразу несколько неопознанных летающих объектов, парящих над высоким зданием.

Данное событие произошло 7 октября. По словам очевидцев, НЛО как будто прятались среди дождевых облаков.

Уфологи сразу же предположили, что загадочные объекты прилетели с мистического «Района 51». В Сети мнение пользователей разделилось. Некоторые считают, что автор снял на видео обычные дроны.