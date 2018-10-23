Путин пошутил про орлана и оливки на встрече с Болтоном

23.10.2018 20:42



Президент России Владимир Путин пошутил во время своей встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, пишет РБК. Так, Путин спросил, все ли плоды склевал орлан с оливковой ветви, которую он держит в лапе, намекая на то, что Соединенные штаты проводят недружественную политику в отношении России. На что Болтон ответил, что не привез в Россию оливковую ветвь, но та, что изображена на гербе, указывает на приоритет миролюбивой политики страны.

Напоминаем, что на гербе США изображен орлан, который держит в одной лапе оливковую ветвь, а в другой тринадцать стрел.