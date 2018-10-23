Россияне устроили поножовщину на научной станции в Антарктиде

23.10.2018 19:56



На отечественной научной станции «Беллинсгаузен», базирующейся в Антарктиде, два уроженца Санкт-Петербурга в ходе ссоры устроили драку с поножовщиной, сообщает Lenta.ru. По данным очевидцев, инженер поссорился со сварщиком и в ходе бурной ссоры ударил второго ножом. Пострадавшего в срочном порядке эвакуировали в госпиталь, находящийся в Чили, стране, которая ближе всего расположена к станции. Врачи оценивают состояние раненого как тяжелое. Неизвестно из-за чего разгорелся конфликт, но нападавшего уже доставили в Санкт-Петербург, где его задержали правоохранители.