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В РПЦ ответили Константинополю на заявление об отсутствии выбора

23.10.2018 18:55
В РПЦ ответили Константинополю на заявление об отсутствии выбора

РПЦ заявила, что не обязана подчиняться решениям Вселенского патриархата, в ответ на заявление Константинополя о том, что у Российской церкви нет выбора, сообщает RT. Игорь Якимчук, являющийся секретарем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, сообщил, что для Константинополя не предписаны никакие указывающие привилегии Вселенским собором. Тем самым он дал понять, что Константинополь не имеет никаких властных полномочий в мире православия.

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