На дне Черного моря найден самый древний корабль

23.10.2018 18:38



На дне черного моря археологами был обнаружен остов древнего корабля, сообщают «Вести». По предположению специалистов, судно принадлежало грекам, имеет длину 23 метра и предположительный возраст судна составляет 2400 лет. Именно такие суда изображали древние греки на древних вазах. Находка находится на морском дне у берегов Болгарии. Ученые не собираются переносить корабль, а взяли лишь крупнейшие части судна для проведения анализа останков.