На России-1 взяли интервью у погибшей в Керчи студентки

23.10.2018 17:56



Ведущие телепередачи «60 минут» на центральном канале Россия-1 взяли телефонное интервью у ученицы второго курса Керченского колледжа, её зовут Алина Керова, сообщает Газета.ру. Как стало известно немного позже девушка погибла еще до эфира – её имя значится в списках погибших в колледже Керчи. Пресс-служба телевизионного канала сообщает, что в данном инциденте уже разобрались, но подробностей пока что не предоставляют.