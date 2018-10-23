Снос Ховринской больницы в Москве начался досрочно

23.10.2018 17:34



Работы по демонтажу Ховринской больницы начались досрочно, рабочие уже приступили к разбору здания, сообщает Интерфакс. Компания, победившая в конкурсе на определение подрядчика демонтажных работ, запросила у Департамента Строительства разрешение на досрочный доступ к объекту, с целью как можно скорее начать снос. Такая спешка связана с тем, что здание Ховринской больницы является приоритетным в программе реновации района Ховрино.