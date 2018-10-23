Контрсанкции России коснутся сотен физических лиц на Украине‍

23.10.2018 16:52



Дмитрий Медведев сообщил, что контрсанкции России не затронут «рядовых Украинцев», но затронут сотни физических лиц Украины, которые своей деятельностью наносили вред Российским интересам, сообщает Коммерсантъ. По большей части к ним относятся представители бизнеса, но также контрсанкции коснутся и юридических лиц. В первую очередь будут заблокированы их активы, находящиеся на территории Российской Федерации, а также будет введен запрет на перечисление денежных средств из России, то есть запретят вывоз капитала из страны.