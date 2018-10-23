Контрсанкции России коснутся сотен физических лиц на Украине
Дмитрий Медведев сообщил, что контрсанкции России не затронут «рядовых Украинцев», но затронут сотни физических лиц Украины, которые своей деятельностью наносили вред Российским интересам, сообщает Коммерсантъ. По большей части к ним относятся представители бизнеса, но также контрсанкции коснутся и юридических лиц. В первую очередь будут заблокированы их активы, находящиеся на территории Российской Федерации, а также будет введен запрет на перечисление денежных средств из России, то есть запретят вывоз капитала из страны.
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