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Эксперт опроверг наличие бумаги и кошатины в «Докторской» колбасе

23.10.2018 16:32
Эксперт опроверг наличие бумаги и кошатины в «Докторской» колбасе

Алексей Горбатов, являющийся исполнительным директором Национального союза производителей мяса и мясных продуктов, сообщил что «докторская» колбаса соответствует всем стандартам качества и не содержит в своем составе никаких посторонних ингредиентов, сообщают Известия. В результате исследований, Роскачество сообщило, что из 40 проверенных торговых марок колбасы ни в одной из них не было обнаружено посторонних ингредиентов, бактерий, антибиотиков, радионуклидов, тяжелых металлов и тем более кошачьего мяса и бумаги.

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