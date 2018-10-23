Украинцы жалуются на высокие цены на газ

23.10.2018 13:22



У жителей Украины спросили, насколько их устраивают тарифы на газ и ЖКУ. Как передает РИА Новости, опрос проводил ТК «112 Украина». Большинство опрошенных заявили о своем недовольстве на высокие цены. В частности, жители Киева отметили, что не готовы к высоким ценам.

«Я вообще отношусь к этому очень плохо. Людям очень сейчас тяжело. Платить? Будем работать — будем платить, но как выживать, не знаем», — сказала одна из опрошенных.

Напомним также, что с 19 октября украинский кабмин принял решение увеличить стоимость газа на 23,5%. Это произошло в рамках договоренностей с МВФ (Международный валютный фонд). В итоге, украинцы будут платить по новому тарифу: 8,5 тысячи гривен (примерно 305 долларов) за тысячу кубометров.