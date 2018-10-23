Диалог России и США постепенно восстанавливается

23.10.2018 11:07



Диалог между Россией и США постепенно идет на восстановление. Как передает РИА Новости, с таким заявлением во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном выступил министр обороны Сергей Шойгу. Поприветствовав американского коллегу и рассказав о большой программе рабочего визита, Шойгу выразил надежду на то, что эта встреча станет импульсом «в стабилизации российско-американских отношений».