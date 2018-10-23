«Докторскую» колбасу проверили на безопасность

23.10.2018 10:39



«Докторская» колбаса, которая встречается на российских прилавках, отвечает требованиям качества и безопасности. Об этом свидетельствует исследование, которое провели эксперты Роскачества. Документ оказался в распоряжении РБК.

Как сообщается, это был второй этап проверки. В общей сложности эксперты исследовали еще десять популярных колбасных брендов, в качестве дополнения к тридцати, которые прошли проверку ранее. Проверялась колбаса, которая была произведена в разных российских регионах.