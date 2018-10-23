Лондон не нашел доказательств «российского вмешательства»

23.10.2018 09:26



У британского правительства нет доказательств того, что другие страны, включая и Россию, использовали дезинформацию, чтобы оказать влияние демократические процессы, которые проходят в Британии. Это утверждение содержится в ответе кабмина на доклад, который был составлен комитетом палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ. Документ получил название «Фейковые новости».

В частности, речь идет о том, что, как утверждала Тереза Мэй, Москва активно вмешивалась в выборы. А «фейковые новости» она навязывала всем специально – для использования информации в свою пользу, а также для того, чтобы «посеять разлад на Западе».