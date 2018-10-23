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Умеренные физические упражнения уменьшают депрессию

23.10.2018 07:40
Умеренные физические упражнения уменьшают депрессию

Новое исследование показывает, что умеренные аэробные упражнения могут быть одним из наиболее эффективных методов, доступных для лечения депрессии. Это последнее доказательство в убедительной цепи исследований, показывающее, что упражнения больше, чем любой другой метод, могут служить препятствием на пути депрессивного состояния, которое затрагивает миллионы, причем десятки тысяч новых пациентов добавляются каждый год, пишет Forbes.

Исследование было метаанализом нескольких клинических испытаний, в которых участвовало чуть более 450 пациентов возрастом от 18 до 65 лет. Во время испытаний участники провели около 45 минут аэробных упражнений средней интенсивности три раза в неделю в течение чуть более девяти недель.

Результаты показали большой и значительный антидепрессантный эффект от аэробных упражнений наравне или даже с превышением типичных результатов для лекарств от депрессии. Результаты также показали эффект антидепрессанта всего за четыре недели упражнений, но не более девяти недель.

Типы аэробных упражнений, охватываемых испытаниями, включали ходьбу, езду на велосипеде, плавание и бег трусцой, а во время контроля над ними частота и продолжительность сеансов были типичными для умеренной тренировки.

«В совокупности это исследование показало, что контролируемые аэробные упражнения могут значительно поддержать серьезное лечение депрессии в службах психического здоровья», - сказал автор исследования Иоаннис Д. Моррес из Университета Фессалии в Греции.

Вместе с тем то, сколько упражнений делали испытуемые влияло на антидепрессивный эффект. Наилучшие результаты принесли упражнения, длившиеся около 45 минут, три-пять раз в неделю. Более интенсивные занятия не принесли дополнительных преимуществ. Фактически, более 90 минут упражнений в течение трех недель в месяц были связаны с ухудшением психического здоровья.

«Упражнения связаны с более низким уровнем бремени психического здоровья среди людей независимо от их возраста, расы, пола, уровня дохода и уровня образования в семье», - сказал второй автор исследования доктор Адам Чекруд, доцент кафедры психиатрии Йельского университета. «Раньше люди считали, что чем больше вы занимаетесь, тем лучше ваше психическое здоровье, но наше исследование показало, что это не так».

Хотя это исследование также показало, что упражнения, такие как езда на велосипеде, бег и аэробика в спортзале, дали результаты, самые большие преимущества были связаны с командами. Исследователи считают, что элемент социальной связи этих видов спорта обеспечивает то, чего не хватает индивидуальным упражнениям.

«Наше обнаружение того, что командные виды спорта связаны с самым низким бременем психического здоровья, может указывать на то, что социальные действия способствуют сопротивлению и уменьшают депрессию, уменьшая социальный уход и изоляцию, предоставляя социальным видам спорта преимущество над другими видами», - добавил д-р Чекроуд.

В целом, наука указывает на вывод, который трудно игнорировать - поскольку наша коллективная картина психического здоровья продолжает изнашиваться, умеренные физические нагрузки могут быть тем лекарством, которое люди искали все это время.

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