Полиция не подтвердила сообщения об обстреле Ан-24 в Хабаровском крае

23.10.2018 07:13



Официальный представитель МВД по Дальнему востоку заявил, что та информация, которая была распространена некоторыми СМИ об обстреле из автомата Калашникова пассажирского самолета Ан-24 в Хабаровском крае во время совершения рейса, не соответствует действительности, пишет Газета.ру. Так, по его словам, после тщательного осмотра лайнера, не было обнаружено пуль, а отверстие в обшивке самолета могло появиться из-за попавшего камня.