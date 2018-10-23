Дочь Карреры прокомментировала заявление Глушакова

23.10.2018 06:44



Дочь Массимо Карреры прокомментировала послание, которое оставил в своем Instagram полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков. Так, футболист поблагодарил Карреру, который недавно был уволен с поста главного тренера футбольного клуба, и заявил, что вместе они провели отличный сезон и добились успехов в чемпионате. Также, Глушаков пожелал Каррере всего хорошего. На это Франческа Каррера ответила: "Ты серьезно????", оставив данную фразу в своем профиле, пишет МатчТВ.