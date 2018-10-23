Великобритания не увидела серьезного влияния России на политику страны

23.10.2018 06:26



Правительство Великобритании проанализировало вмешательство России в политические процессы, происходящие в стране, и дало исчерпывающий ответ о величине угрозы, который задавал британский Парламент, пишет РБК. Так, специалисты признали, что Россия проводит кампанию по вмешательству во внутренние дела Великобритании, но тем не менее они не выявили сколько-нибудь успешного влияния на политические процессы в стране.