В Госдуме разъяснили предложение о лишении дохода самозанятых

23.10.2018 06:12



Глава Комитета по бюджету Государственной думы РФ Андрей Макаров разъяснил свои слова о лишении самозанятых россиян дохода, если они не платят налоги, пишет Интерфакс. По его словам речь идет о тех самозанятых гражданах России, которые зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и согласились придерживаться соответствующего налогового режима, но теперь, нарушают его. Штраф для таких нарушителей за первый раз составит 20% от полученной суммы, во второй раз штраф будет составлять 100% дохода.