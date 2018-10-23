США собираются наращивать ядерный арсенал

23.10.2018 05:51



Во время брифинга с журналистами у Белого дома, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты собираются наращивать свой ядерный потенциал, пишет Интерфакс. По его словам, это необходимо сделать для сдерживания России и Китая, который также должен войти в договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Трамп подчеркнул, что у США больше всех денег, и страна способна накопить столько оружия, сколько будет необходимо пока все страны не будут вести себя правильно.