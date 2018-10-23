Россияне рассказали, какой доход хотели бы получать на пенсии
Агентство Superjob провело опрос среди россиян и выяснило, какой доход хотели бы получать граждане России при выходе на пенсию, пишет Российская газета. Так, согласно опросу, средняя сумма желаемого дохода составляет 37,3 тыс. рублей, причем, только 16% респондентов заявили о желании жить только на пенсионные средства. Так, 29% россиян собираются продолжать работать после выхода на пенсию, 19% собираются жить на личные сбережения, а по 3% респондентов рассчитывают на помощь своих детей и те денежные средства, которые они вложили в негосударственные пенсионные фонды.
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Попрыгунья стрекоза, лето красное пропела....., теперь губы раскатывает.
Россияне бывают трех сортов : первый высшие чиновники, члены правительства, госдумовцы, и т.д. в том числе высшие ученые - получают свои оклады. Второй сорт- судьи, прокуроры, военка офицерье, и прочая и прочая получают до 80% от оклада. И третрья сорта - народ, который и содержит всю эту свору чинуш, получает БАЛЛЫ. то есть кукиш в кармане чинуш.