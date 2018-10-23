Россияне рассказали, какой доход хотели бы получать на пенсии

23.10.2018 05:37



Агентство Superjob провело опрос среди россиян и выяснило, какой доход хотели бы получать граждане России при выходе на пенсию, пишет Российская газета. Так, согласно опросу, средняя сумма желаемого дохода составляет 37,3 тыс. рублей, причем, только 16% респондентов заявили о желании жить только на пенсионные средства. Так, 29% россиян собираются продолжать работать после выхода на пенсию, 19% собираются жить на личные сбережения, а по 3% респондентов рассчитывают на помощь своих детей и те денежные средства, которые они вложили в негосударственные пенсионные фонды.