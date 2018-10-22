Этот странный шрифт поможет вам лучше запомнить то, что вы читаете

22.10.2018 23:44



Экзамены, изучение новых языков и запоминание вашего списка дел могут быть трудными для запоминания, но команда австралийских исследователей считает, что они могут в этом помочь. Они разработали шрифт под названием «Sans Forgetica», который использует принципы когнитивной науки, чтобы помочь читателям лучше запомнить свои напечатанные заметки, пишет EuroNews.

Необычный внешний вид шрифта специально разработан, чтобы быть сложным для чтения, по словам Яннеке Блайлевенс, профессора дизайна в Королевском Мельбурнском технологическом институте (RMIT), которая работала над развитием шрифта.

«Принцип, лежащий в основе этого шрифта, называется «желаемой трудностью», - написала она в NBC News MACH по электронной почте. «Полуразмерные буквы, составляющие силу алфавита «Sans Forgetica», заставляют людей читать медленнее и задумчиво. Это заставляет нас больше заниматься тем, что мы читаем, что увеличит удержание в памяти».

И это работает, по крайней мере, согласно предварительным исследованиям. Профессор Блайлевенс объединилась со Стефаном Банхемом, преподавателем типографии RMIT, чтобы проверить, как шрифт повлиял на возможности памяти около 400 студентов университета. Те, кто читает заметки, написанные в Sans Forgetica, помнили, в среднем, на 7% больше текста, чем студенты, которые читают заметки в более знакомом шрифте, например Arial.

Создание Sans Forgetica основывается на предыдущих исследованиях, изучающих взаимосвязь между трудночитаемыми шрифтами и человеческой памятью. Даниэль Оппенгеймер, психолог Карнеги Меллона, показал это в 2012 году с помощью исследования, в ходе которого студенты смогли более эффективно изучать данные, выделенные жирным шрифтом или выделенные курсивом .

«Наши шрифты не были« оптимизированы для обучения, как Sans Forgetica», - сказал он по электронной почте в NBC News MACH, но даже небольшая корректировка шрифтов привела к «значительному усилению обучения в нескольких классах».

Хотя шрифты, такие как Sans Forgetica, были только проверены до сих пор, его создатели уверены, что это может быть полезно для других групп, которые хотят в кратчайшие сроки изучить множество важных фактов.