Будут опубликованы два неизданных рассказа Эрнеста Хемингуэя

22.10.2018 23:12



Владелец прав на владение литературными произведениям американского писателя Эрнеста Хемингуэя, Майкл Катакис анонсировал публикацию новых, никогда ранее не издаваемых романов писателя, пишет Российская газета. Так, летом следующего года будет переиздаваться роман "По ком звонит колокол", в специальное издание которого войдут рассказы "Страна индейцев и армия белых" и "Монумент", а также малоизвестное произведение писателя "Комната на стороне сада". Известно, что Хемингуэй написал данные рассказы в середине 1950-х годов по воспоминаниям об участии во Второй мировой войне.