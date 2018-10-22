Госдума рассмотрит законопроект, ограничивающий иностранное владение агрегаторами новостей

22.10.2018 22:51



Депутаты Государственной думы РФ Андрей Луговой, Антон Горелкин, Борис Пайкин и Михаил Старшинов внесли на рассмотрение проект закона, в соответствии с которым если доля иностранного участия в уставном капитале новостного агрегатора, работающего в России, составляет более 20%, то его деятельность может быть заблокирована, пишет RT. Ограничение предполагается вводить до тех пор, пока не будут внесены необходимые изменения в учредительные документы агрегатора.