Мэр Москвы доложил президенту РФ, как развивается столица

22.10.2018 21:48



Во время своей встречи с президентом России Владимиром Путиным, мэр Москвы Сергей Собянин доложил главе государства о том, как идет развитие столицы, пишет газета Вести. Градоначальник рассказал о тех рекордных изменениях, которые произошли в городе и которыми смогли уже в этом году воспользоваться жители и гости столицы. В частности, речь шла о развитии транспортной инфраструктуры, в том числе и об открытии новых станций метрополитена, строительстве нового жилья и программе реновации.