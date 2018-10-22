Патрушев и Болтон провели пятичасовые переговоры в Москве

22.10.2018 20:58



Во время рабочего визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона он встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, пишет РБК. В ходе встречи, помимо других тем, политики обсудили вопросы вооружения, а также некоторые инициативы, которые могли бы способствовать нормализации российско-американских отношений.

Также, во время своего визита в Москву, Болтон планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.