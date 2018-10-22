Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины

22.10.2018 20:42



Глава России Владимир Путин принял решение ввести санкционные ограничения в отношении Украины, пишет РИА Новости. Как сообщили в пресс-службе президента, санкции вводятся из-за того, что Украина ввела специальные ограничения в отношении юридических и физических лиц РФ, которые противоречат всем международным нормам. Президент подписал соответствующий указ, поручающий Правительству РФ проработать этот вопрос. Известно, что ограничения могут коснуться энергоресурсов, инвестиционной сферы и сельского хозяйства.