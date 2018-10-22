Киселев призвал «сузить» диапазон свободы слова в России

22.10.2018 20:04



Телеведущий Дмитрий Киселев призвал сократить диапазон свободы слова в России, сообщает URA.RU. Данное заявление прозвучало в эфире программы «Вести недели». По его словам, необходимо сузить не столько свободу слова, сколько свободу самовыражения. Он подчеркнул, что делать это нужно не при помощи административных мер, а при помощи культурно-нравственного воспитания, постепенного и планомерного внедрения нравственных мер и ценностей. По мнению ведущего свобода слова в России многократно шире чем где бы то ни было в мире.