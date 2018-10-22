В Тамбове спасатели сняли с ели иностранного студента

22.10.2018 18:36



При помощи автолестницы Тамбовские спасатели сняли с дерева перепуганного иностранного студента, сообщают РИА новости. В то же время правоохранительные органы Тамбова заявили, что спасенный, не является иностранным студентом. По предоставленным данным на дерево залез мужчина 1985 года рождения. По показаниям свидетелей он убегал от кого-то, был очень напуган и сильно дрожал. Подробности на данный момент неизвестны, но пользователи всемирной сети уже вынесли свои предположения, что мужчина мог выполнять условия проигранного спора, либо слишком дословно понял одну из поговорок, таких как: «хочешь стать звездой, залезай на ёлку» или высказывания о том что «аист не донес».