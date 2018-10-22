Саакашвили рассказал о финансовой помощи от своей матери

22.10.2018 17:43



Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии и просто политик Михаил Саакашвили поведал, что его мама иногда ему помогает с финансовыми вопросами, сообщают RT. Он сообщил, что его мама зарабатывает достаточно, чтобы помогать не только ему самому, а также его жене и сыну, проживающим в Грузии. В настоящее время политик проживает в Нидерландах, так как, по его заявлению, он вернётся на Украину только после отставки Порошенко. На ежемесячный съем жилья в Нидерландах у Саакашвили уходит порядка 400 евро.