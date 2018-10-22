В Верховной раде предложили «переименовать» Крым

22.10.2018 17:31



Рефат Чубаров, являющийся одним из депутатов Верховной рады, заявил, что рабочая группа, принимающая участие в разработке проекта «о статусе» Крыма, всерьёз рассматривает альтернативные варианты наименования полуострова, сообщают РИА новости. Рассматриваются такие варианты как: «Крымско-татарская автономия», «Крымская автономия», а также предложено не менять названия и оставить прежнее – «Автономная Республика Крым». Данные о принятых решениях будут переадресованы в конституционную комиссию, а далее в украинский парламент.