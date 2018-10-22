Уфологи: в Антарктиде записали зловещие звуки древнего подводного НЛО

22.10.2018 17:03



Необычное явление зафиксировали американские геофизики во время исследования ледника Росса (крупнейший шельфовый ледник в Антарктиде). Ученые записали странные звуки, издаваемые ледником.

Наблюдая за изменениями, которые происходят на леднике, они записали своеобразное «пение ледника». Геофизики разместили на шельфе высокочувствительные сейсмографы. Наблюдения показали, что Росса «поет» из-за перепадов температуры, а также под влиянием мощных ветров, дующих через снежные дюны, которые покрывают ледник. Это приводит к сильным вибрациям поверхности мощной ледяной плиты. Как считают исследователи, при помощи подобного «пения» ледника можно отслеживать изменения, которые происходят с ним вследствие глобального потепления. Для прослушивания «мелодии», исследователям пришлось ускорить записанные на леднике низкочастотные звуки почти в 1200 раз, пишет vokrugsveta.ru.

Но уфологии считают по-другому. По их мнению, приборами были зафиксированы звуки древнего подводного космического аппарата пришельцев, строящих свои базы только под водой, где человек не может их обнаружить. Это, по их словам, объясняет и то, что загадочные неопознанные объекты в основном наблюдают в прибрежных городах, либо в море. Поэтому пришельцев надо искать под водой. Уфологи также заметили, что на территории Антарктиды расположена одна из главных инопланетных баз. Гуманоиды могут обитать подо льдами, либо же внутри ледяных пещер. Данная теория, по мнению уфологов, целиком объясняет все происходящие аномалии в Антарктиде, в том числе и таинственные звуки, пишет vistanews.ru.