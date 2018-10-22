Свыше 40 тысяч литров крови заготовили в Подмосковье с начала года

22.10.2018 15:51



Более 40000 литров крови было собрано в МО за 9-месячный период 2018 года, сообщает 360. "В течении 2018 года число доноров составило 37 тысяч человек" - сообщает министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Он рассказал, что забор крови и ее компонентов осуществляется 37 медицинскими организациями МО. " За текущий период 2018 года было совершено около 67 тысяч процедур сдачи крови. Медицинские учреждения МО полностью снабжены всеми компонентами крови. В Московской области часто проводятся мероприятия по развитию донорства." - сообщает министр.