Синоптики не исключили выпадения мокрого снега в Москве на неделе

22.10.2018 15:21



Сотрудник Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила об изменении погоды в Москве на неделе, сообщает RT. На этой неделе ожидается небольшое понижение температуры. Во вторник предвидится дождь в утренние часы и начале дня, в связи надвигающимся холодным атмосферным фронтом. Как рассказывает синоптик самая неблагоприятная погода будет в столице 25 октября. "Не исключено выпадение осадков в виде дождя с мокрым снегом, особенно в ночное время суток. Температура будет понижаться и придет к климатической норме, а к выходным температура понизится до 0 С" - сообщает синоптик