Учёные обнаружили частицы пластика в поваренной соли

22.10.2018 14:47



Корейскими учеными в образцах соли поваренной были найдены частицы пластмассы, сообщает REGNUM. Исследователи проверили 39 доступных видов соли. Отмечается что частицы пластмассы были найдены в 36 образцах из 39. Сообщается, что больше всего микрочастиц пластика были найдены в морской соли. Ученые связывают это с сильным загрязнением морской воды пластиковыми отходами. Как сообщают ученые, данные о количестве микрочастиц пластика в морской соли, может свидетельствовать о загрязнении воды в окружающей среде местности. При этом учеными не сообщается о воздействии микрочастиц найденных в соли на здоровье людей.